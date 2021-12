Diagnóstico revela mais de 2 mil obras públicas paralisadas no Brasil

Um balanço feito por 33 Tribunais de Contas do País, sob coordenação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) revelou que existem 2.555 obras paralisadas ou suspensas.

Juntas essas obras tem valores contratados que atingem R$ 89.559.633.165,90. O diagnóstico foi feito entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março deste ano e foi divulgado nesta quarta-feira, 19.

De acordo com o Tribunal de Contas do estado da Bahia (TCE), foram consideradas as obras com valores de contrato acima de R$ 1,5 milhão e iniciadas a partir de 2009.

No topo da lista, com maior incidência de obras paralisadas ou uspensas está o estado de São Paulo com 325, seguido de Rio de janeiro e Minhas Gerais, com 224 e 189 respectivamente, já a Bahia ocupa o 16º lugar dessa lista.

A pesquisa revela também que dentre as razões gerais apontadas para a paralisação das obras, a suspensão de repasses de recursos conveniados é a mais relevante, com 20,9% das respostas. Os gestores também declararam pendências com as construtoras contratadas (20,5%), seguido de falhas no planejamento (19,1%).

Ainda segundo o a partir o TCE a partir dessas informações, cada Tribunal de Contas elencará obras consideradas prioritárias, como as que contemplam as áreas de saúde e educação, para um aprofundamento analítico das causas da paralisação ou impedimento da continuidade dos serviços.

