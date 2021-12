Detento tenta fugir de presídio escondido em tambor de lixo no CE

Um detento da Cadeia Pública de Sobral, município do estado do Ceará, tentou fugir na manhã deste sábado, 8, escondido dentro de um tambor de lixo. Segundo o G1 nacional, o detento foi descoberto no momento em que o lixo do presídio estava sendo descartado.

Em nota, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) identificou o detento como José Manaueto de Souza Araújo. Ainda de acordo com o órgão, logo após ter sido descoberto, ele foi encaminhado para uma avaliação médica e condizido ao isolamento.

Nota da Sejus

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado informa que agentes penitenciários frustratam uma tentativa de fuga na Cadeia Pública de Sobral. Na manhã deste sábado, quando os internos, sob a supervisão dos agentes, foram recolher o lixo do pátio identificaram um corpo dentro da lixeira. Os agentes averiguaram e constataram que se tratava do interno José Manaueto de Souza Araújo. O interno passou por avaliação médica e foi conduzido ao isolamento.

adblock ativo