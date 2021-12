Deslizamentos causados pela chuva deixam 15 mortos em SP

Quinze pessoas morreram em função das fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo entre a noite desta quinta-feira, 10, e a madrugada desta sexta, 11, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação continua as buscas por mais oito desaparecidos.

Um deslizamento que ocorreu por volta das 22h, na altura do número 500 da rua da Primavera, no município de Mairiporã, deixou cinco mortos, entre eles uma menina de 4 anos, de acordo com informações dos bombeiros, que realizaram buscas durante toda a madrugada. Outras sete pessoas foram levadas com vida ao pronto-socorro local.

No município de Francisco Morato, três pessoas morreram em um deslizamento que atingiu uma casa na rua Irã, no bairro de Jardim Santa Rosa, durante a madrugada. Dois feridos foram resgatados. Ainda em Francisco Morato, uma ocorrência na rua Raul Pompeia matou outras duas pessoas.

O centro do município de Franco da Rocha se encontra alagado devido à chuva que começou ainda na noite de quinta. O temporal chegou a interditar por cerca de seis horas o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.

Várias estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ficaram alagadas, prejudicando a circulação dos trens. Os rios Tietê e Pinheiros chegaram a transbordar. O trânsito na capital paulista apresenta vários pontos de engarrafamento.

