Desenho de menina ajuda polícia a deter suspeito de estupro

A polícia conseguiu deter um homem acusado de estuprar uma menina de cinco anos em São Paulo. A prisão do acusado só ocorreu após a vítima ter feito, à mão, um desenho com um homem barbudo, que seria o agressor. A iniciativa para identificar o estuprador foi da própria mãe da menina, que desconfiava da mudança de comportamento da filha.

Segundo a polícia, o crime teria ocorrido em agosto, na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ana Marchione Salles, no Jardim Popular, na zona leste da capital paulista. O suspeito, um desempregado de 37 anos, chegou a ser preso no início de outubro, mas, como não houve flagrante, acabou solto beneficiado pelo Código Eleitoral.

Em depoimento à polícia, a menina disse que, no dia do crime, brincava sozinha no pátio da escola quando foi estuprada pelo agressor, que negou o crime. Apesar da negativa, a polícia o indiciou por estupro de vulnerável. Isso porque o laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou que a garota apresentou ferimentos supostamente em decorrência de abuso sexual. Outros exames já foram solicitados para comprovar, de fato, se ocorreu o estupro.

Pela Lei Eleitoral, nenhum eleitor pode ser detido ou preso cinco dias antes e 48 horas depois das eleições, exceto em casos de flagrante ou mediante sentença condenatória.

