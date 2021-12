“Desejo que terminem no inferno”, diz Weintraub sobre Drauzio Varella e Globo

O ministro da educação Abraham Weintraub, por meio do Twitter, desejou que o médico Drauzio Varella e a Globo "terminem no inferno!”. O ministro se manifestou após a polêmica envolvendo uma reportagem do médico sobre detentas transsexuais, que foi ao ar no último domingo, 1°.

"Não é juiz? Não é gente?! Você e marinho NÃO conseguem pedir desculpas! NÃO têm empatia ou compaixão com as crianças e famílias vítimas desse pedófilo! Continuem defendendo esse estuprador assassino, vocês se merecem. Antes que eu esqueça: desejo que vocês terminem no inferno!", postou o ministro.

A reportagem exibida no 'Fantástico', mostrava a vida de transsexuais nas cadeias do Brasil. O trecho da matéria que mais se destacou nas redes sociais foi quando Drauzio conversou com uma detenta chamada Suzy. Ela relatou que não recebia visitas há oito anos, e em seguida foi abraçada pelo médico.

No entanto, neste domingo, 8, começaram a circular notícias de que Suzy estaria presa por por estuprar e matar uma criança de nove anos. A informação não foi confirmada, mas pessoas começaram a pedir boicote a Globo e acusar o médico de apologia ao estupro.

Ainda no domingo, Drauzio Varella, explicou a situação por meio de nota. “Sou médico, não juiz”, disse o médico, que teve a nota lida pela Rede Globo.

