Uma pediatra foi afastada do trabalho por ter se recusado a atender duas crianças e rasgar o prontuário de uma delas no Hospital Geral da Vila Penteado, em São Paulo. O fato aconteceu na madrugada do último sábado, 21, e foi filmado pelo pai de uma das crianças, que divulgou o vídeo na internet nesta quarta-feira, 25.

De acordo com Edinei Brandão de Souza, pai de uma criança de 4 anos, a médica teria se recusado a atender uma garota que estava com infecção no ouvido. A mãe da menina teria dito que iria chamar a polícia, o que descontrolou a pediatra, que começou a gritar com ela.

Edinei, que aguardava que a filha fosse medicada por conta de uma febre, começou a filmar a reação da médica. Nas imagens, a profissional aparece batendo na mesa, enquanto fala de forma irritada. Ao saber que estava sendo filmada, ela ameaçou quebrar o celular de Edinei. A filha dele foi atendida por outro médico.

De acordo com o site Uol, a Secretaria Estadual da Saúde informou, por nota, que foi aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias e que a pediatra pode perder o cargo.

Da Redação Descontrolada, médica se recusa a atender crianças

