Desabamento em mercado maranhense deixa um morto e oito feridos

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após o desabamento de prateleiras gigantes de um supermercado em São Luís, no Maranhão, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 2. No acidente, vários clientes foram atingidos e, inclusive, ficaram presos embaixo das caixas com produtos vendidos no estabelecimento.

A informação sobre a morte e os feridos foi confirmada pelo governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), por meio das redes sociais. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foram enviadas ao local e seguem nas buscas por mais vítimas.

"Já determinei ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral ao acidente no supermercado Mateus, visando à localização e socorro às vítimas", informou Dino em sua conta pessoal no Twitter.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que ocorreu o desabamento das prateleiras. Através das imagens das câmeras de segurança, também percebe-se o desespero de clientes e funcionários em correrem para fora do local. Os nomes da vítima e dos feridos não foram divulgados.

