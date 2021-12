Desabamento em Curicica deixa duas pessoas presas em escombros

Uma casa de três andares desabou na manhã desta segunda-feira, 12, na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na zona oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança estavam dentro da casa no momento do desabamento. Eles seriam mãe e filho. As duas vítimas estão presas nos escombros, mas estão vivas, e se comunicando com os bombeiros. Desde as 7h bombeiros do quartel de Jacarepaguá, com apoio de militares do Grupamento de Busca e Salvamento, trabalham no local.

A casa que desabou é uma construção irregular às margens do Rio Guerenguê. Os bombeiros isolaram a área para evitar novos desabamentos.

Em 12 de abril, dois prédios construídos irregularmente na comunidade da Muzema, também na zona oeste, desabaram, causando a morte de 24 pessoas. Desde o desabamento, outros cinco prédios foram demolidos na região.

De acordo com informações dos bombeiros as duas pessoas estão no primeiro piso do imóvel. Eles fazem as escavações com as mãos. Segundo o major Torres, nesses casos de colapso de construções é recomendável começar o trabalho dessa forma para evitar maiores abalos antes do resgate de sobreviventes e vítimas. O resgate também é feito sem maquinário pesado e apenas há utilização de alicates hidráulicos se houver necessidade de corte de ferragens.

Uma mensagem de áudio, que seria da mulher pedindo socorro, está sendo divulgada nas redes sociais, mas os bombeiros não confirmam ser da pessoa que está nos escombros. Ao todo 40 militares trabalham na área que foi cercada. Imóveis próximos também foram atingidos pelo desabamento, mas não há informação de vítimas.

