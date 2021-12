Desabamento de prédios deixa dois mortos e três feridos no Rio

O desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou nesta sexta-feira, 12, pelo menos dois mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Além deles, há três feridos de uma família. Os bombeiros informaram que um desses sobreviventes, uma mulher, foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e começaram os trabalhos de resgate.

Imagens do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, mostraram bombeiros examinando os escombros na tentativa de encontrar vítimas. A prefeitura do Rio informou ao telejornal da Globo que as construções que desabaram eram ilegais.

