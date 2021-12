Dermatologistas participam de mutirão contra câncer de pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove neste sábado, 7, um mutirão em 23 estados para diagnosticar casos de câncer de pele. A ação vai reunir mais de 3 mil dermatologistas voluntários em mais de 120 postos de atendimento no país.



Os especialistas vão fazer consultas para análise, diagnóstico e posterior tratamento da doença. A ação ocorre a partir das 9h e vai até as 15h, em hospitais públicos credenciados, postos de saúde e tendas montadas em pontos de grande circulação.



Nos postos de saúde, também estão previstas atividades educativas, como aulas expositivas sobre fotoproteção e sobre como identificar sinais do câncer da pele. Segundo a SBD, o câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e correspondendo a 25% do total de câncer.



O médico dermatologista Pedro Zancanaro diz que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. "Se diagnosticado precocimente, ele pode ser curado com uma simples cirurgia, muitas vezes feita no próprio local do diagnóstico", afirmou.



As informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 7343. É necessário informar o CEP da residência. A ligação é gratuita.



*Com informações do Radiojornalismo da EBC

