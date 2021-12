Deputado pede restrição de entrada para quem esteve no Reino Unido

O líder do Podemos na Câmara, o deputado Léo Moraes (RO), pediu ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) a restrição da entrada no país de pessoas que estiveram no Reino Unido nas últimas semanas após a descoberta de uma nova cepa do coronavírus, ainda mais contagiosa.

Em mensagem o deputado propõe “a restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, da entrada de pessoas que estiveram no Reino Unido, nos catorze [dias] anteriores”.

A proposta é inspirada em decisões de outros países, como Argentina, Colômbia Chile e Peru que já restringiram a entrada de viajantes provenientes do território britânico.

