Deputado pede investigação de youtuber que estimula 'adorar satanás'

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) abriu um processo no Ministério Público Federal (MPF), nesta quarta-feira, 17, para investigar e responsabilizar o homem que utiliza filtros simulando a personagem Elsa, do desenho animado Frozen, da Walt Disney, para pedir que as crianças “adorem o satanás”.

O pedido de apuração contra a suposta prática criminosa de perturbação de menores de 18 anos solicita a retirada imediata do perfil do youtuber das redes sociais. “É indiscutível que esses vídeos, no mínimo, causam desconforto, medo, terror e possuem mensagens que induzem menores à prática de infração penal, o que configura crime, segundo o nosso ordenamento jurídico penal”, argumenta o distrital.

O deputado afirma que o homem deve ser responsabilizado também pelo crime de incitação à prática de furto.

