Deputada quer que famílias afetadas recebam R$ 5 mil

A deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP) apresentou projeto para que as famílias com bebês diagnosticados com microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré recebam R$ 5.189,82, teto previdenciário. Conforme a reportagem revelou na quarta-feira, 27, o governo vai pagar um salário mínimo por mês (R$ 880), desde que cada pessoa da família tenha renda de, no máximo, R$ 220, um quarto do salário mínimo.

"O governo precisa indenizar essas famílias da maneira correta. As doenças foram causadas por negligência de informação, negligência em combater o mosquito Aedes. E o ministro admitiu que estamos perdendo a batalha para o mosquito", afirmou Mara.

A deputada acredita que a tramitação no Congresso será rápida diante da gravidade da epidemia do vírus zika.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

