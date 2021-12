Dentistas da ONG Turma do Bem promovem ação em São Paulo

Dentistas voluntários da "ONG Turma do Bem" se reúnem no maior evento sobre odontologia, voluntariado e empreendedorismo social do mundo (entre os dias 6 e 9 de novembro) na cidade de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo.

Os profissionais farão atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, como jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência doméstica, que tiveram o sorriso prejudicado pela agressão.

"Um dos motivos pelo qual fazemos isso é porque achamos importante um jovem apresentar um belo sorriso. Isso com certeza ajuda a elevar a autoestima, conseguir emprego e até arranjar namorado", disse um dos coordenadores da ONG, Leonardo Costa.

Além da assistência odontológica, haverá palestras, mostra de cinema, exposição de fotos de mulheres vítimas de violência atendidas no programa "Apolônias do Bem" e trocas de experiências entre os dentistas voluntários do Brasil, da América Latina e de Portugal.

Também acontecerão festas de rua para celebrar o trabalho que já atendeu mais de 50 mil jovens em 14 países.

A educadora afegã Shabana Basij-Rasik, o pesquisador norte-americano co-criador do conceito de base da pirâmide Al Hamond e o filósofo Mario Sergio Cortella estão entre os 500 convidados nacionais e internacionais que a ONG Turma do Bem traz para o Sorriso do Bem.

