Dentista dá novo sorriso no Natal a guardador de carros

A cirurgiã dentista Renata Aires Viana, 30 anos, deu um "novo sorriso" como presente de Natal a um guardador de carros em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao G1, Renata contou que primeiro contato entre os dois foi em frente à igreja Perpétuo Socorro, em julho. Era dia de novena, quando o movimento de fiéis é maior na igreja. A moça procurava vaga para estacionar o carro, enquanto ele estava trabalhando. Segundo Renata, ele prefere ter a identidade preservada.

"Coloquei o carro em frente a igreja e ele me abordou, disse que cuidava do meu carro e eu falei: 'Moço, me desculpa porque não tenho dinheiro pra te dar' e ele respondeu: 'Se você me der um muito obrigado vou ficar feliz", contou Renata.

Durante conversa com o guardador, a dentista percebeu que ele não tinha dentes. Ela estacionou o carro e entrou para a novena. Mesmo sabendo que não receberia pelo serviço, ele cuidou do carro dela.

"Fiquei pensando, achei tão bonitinho o gesto dele comigo e, na hora de ir embora, dei um cartãozinho do meu consultório para ele e falei para me procurar, mas achei que ele nem fosse me ligar", relembrou.

Depois de algumas semanas, já em agosto, o guardador de carros ligou no consultório de Renata. Meses depois, no começo de dezembro, o homem que quase não tinha dentes ganhou uma prótese dentária doada pela dentista.

"Ele virou meu amigo. Depois da prótese, a autoestima dele melhorou, ele cortou cabelo e me falou: 'Renata, você me deu o maior presente de Natal'. Ele ficou tão feliz. E eu ganhei de presente a alegria dele. Ver o outro feliz é demais, acho que se todo mundo fizesse isso, o mundo seria melhor", justificou.

O tratamento dentário feito no homem custaria cerca de R$ 3 mil se ele fosse pagar pela extração de dentes e preparação para receber a prótese, mas Renata diz que ganhou muito mais ao dar um novo sorriso de presente.

"Eu tratei ele como um paciente normal, eu pedia exames de raio-x, entregava o encaminhamento e ele ia lá fazer, pagava sozinho do bolso dele. Eu queria mostrar que ele era capaz e tinha direito de ter um sorriso novo, de ajudar a conquistar isso com o próprio trabalho", explicou.

Os dois ficaram felizes com o resultado final. "Ele me mandou mensagem depois de pegar a prótese dizendo que as pessoas estavam elogiando muito ele pela mudança. Tem até cliente que me procura depois de saber por ele da história", contou Renata.

O procedimento foi interrompido em dezembro e deve ser retomado em janeiro, segundo a dentista, quando o paciente deve fazer a restauração da parte de baixo da arcada dentária.

