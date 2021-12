Delegado que prendeu André do Rap em 2019 diz que vai ser difícil recapturá-lo

Responsável por prender, em setembro do ano passado, o traficante conhecido como André do Rap, o delegado Fábio Pinheiro Lopes afirmou em entrevista ao portal UOL que a recaptura "não é impossível", mas que "não vai ser nada fácil. Será difícil recapturá-lo".

Após a prisão, André do Rap seguiu para a penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, de onde foi libertado na manhã do último sábado, 10, após um habeas corpus assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello.

André do Rap foi solto porque procurador não cumpriu a lei, diz Rodrigo Maia

Como o o presidente do STF, Luiz Fux, revogou a ordem do colega, o homem apontado com um dos líderes da facção PCC, é considerado foragido pela polícia de São Paulo.

Agora diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Fábio Pinheiro Lopes lembrou das conexões que o André possui.

"Ele passou quase seis anos foragido. A maior dificuldade que a polícia tem para prender, além do seu poderio financeiro, que é muito alto, é também sua rede de relacionamento dentro e fora do Brasil. Ele já morou na Holanda e tem um relacionamento muito estreito com a 'Ndrangheta, a máfia calabresa", explicou.

