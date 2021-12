Após vídeo de um delegado agredindo presos viralizar na internet, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) abriu, nesta terça-feira, 20, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a filmagem do delegado Daniel Trindade batendo nos detentos com uma palmatória .

No vídeo, Trindade aparece batendo nas mãos e nos pés de alguns presos da delegacia, enquanto outros policiais e detentos assistem. Só após ficar cansado e com a mão doendo, o delegado decide parar com a agressão.

Delegado é acusado de bater em presos com palmatória

O delegado é envolvido em vários casos polêmicos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Trindade foi afastado do cargo em junho deste ano, após um outro vídeo seu cair na internet. Neste, ele incentiva a briga entre os detentos.

Processos

Segundo a SSP-AM, Trindade já responde por outros dois processos. Um relacionado ao vídeo em que incentiva a briga entre presos e outro que investiga a contratação de pessoas com antecedentes criminas, para prestar serviço na delegacia.

Caso seja comprovada a veracidade das denúncias, o delegado será punido com uma advertência, suspensão ou demissão do cargo.

Neste vídeo, o delegado é o que aparece de camisa e short branco

