Deficientes poderão participar de congresso online gratuito

Pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais poderão participar do Congresso de Acessibilidade online que acontecerá de 21 a 27 de setembro de forma totalmente gratuita pela internet, sendo o primeiro congresso nacional a ser realizado nessas condições. O primeiro dia do evento coincide com a comemoração do Dia Nacional de Luta pela Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Os interessados devem fazer o cadastro no site do congresso, na opção "Cadastre-se para saber mais", colocando nome e e-mail para receber maiores informações. O site é acessível a todos e oferece opções de aumento de fonte e de tradução de todo o conteúdo em libras.

O evento poderá ser assistido por computadores, tablets e celulares e contará com palestras de renomados especialistas de diversas áreas: inclusão, diversidade, acessibilidade, saúde, relacionamento, carreira, empreendedorismo, direitos humanos, tecnologias de informação e comunicação, reabilitação, entre outros. Eles abordarão informações, conhecimentos e oportunidades que podem mudar a vida das pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

Além de palestras e entrevistas, o congresso contará ainda com um espaço virtual para parceiros, com informações de contato de diversas organizações de apoio ao deficiente; empresas de recolocação, formação e capacitação profissional; empresas desenvolvedoras de tecnologias de informação e comunicação, reabilitação, sites de relacionamento, agências de turismo acessível, projetos de esporte adaptado, cultura acessível, arquitetura humanista, moda inclusiva, entre outros.

O congresso, idealizado pela consultora em acessibilidade e inclusão Dolores Affonso, é destinado para atender também pais, familiares, amigos e conhecidos de pessoas que tenham alguma deficiência e/ou necessidade especial e que se interessem pelos temas. As pessoas, empresas e instituições que se interessarem em transformar vidas podem participar do congresso como parceiros, apoiadores, patrocinadores, fornecedores de brindes e divulgadores de produtos devem entrar em contato com Dolores Affonso (contato@congressodeacessibilidade.com).

