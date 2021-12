Defesa é repreendida no 4º dia do julgamento do Bola

Continua nesta quinta-feira, 25, o julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de matar Eliza Samudio, a mando do ex-goleiro Bruno. No 4º dia, o júri do Fórum de Contagem ouve o depoimento do delegado Edson Moreira, responsável pelas investigações do caso. Moreira já depôs nessa quarta-feira, 24, por mais de quatro horas.

A estratégia da defesa de Bola é cansar a testemunha e prolongar ao máximo o julgamento. A promotoria já disse que considera a tentativa um "tiro no pé". Um dos delegados do ex-policial, Ércio Quarema, foi repreendido várias vezes nesta manhã pela juíza Marixa Rodrigues por estar intimidando o delegado. Moreira pediu respeito ao advogado.

