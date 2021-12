Defesa Civil diz que fumaça em SC não é tóxica

O governo de Santa Catarina informou por meio do seu site oficial que a fumaça produzida pela explosão de uma carga de fertilizantes à base de nitrato de amônia em São Francisco do Sul (SC) não é tóxica e sim oxidante. Segundo o secretário da Defesa Civil do Estado, Milton Hobus, "não é um gás tóxico, é um gás oxidante". Se inalada, a fumaça provoca coceira na garganta e náuseas e a orientação para as pessoas é que evitem inalar o pó e se distanciem o máximo possível da fumaça.

Segundo a nota oficial do governo, técnicos de Brasília e São Paulo estão sendo deslocados para ajudar na operação. Enquanto isso, uma força-tarefa com equipes de bombeiros voluntários e militares, polícia e Defesa Civil continua trabalhando no terminal marítimo da cidade.

O trabalho, segundo o secretário, é complexo pois a mudança do vento pode levar a fumaça para outra direção. Assim, a orientação é para que as pessoas deixem as áreas próximas ao local da explosão. Até o momento a Defesa Civil retirou cerca de 150 famílias de suas casas em bairros próximos.

A operação envolve também contenção para evitar explosões no local, onde há uma carga de 10,5 toneladas de fertilizante. A BR -280 está bloqueada na entrada de São Francisco.

