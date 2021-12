Decreto regulamenta Projeto Bolsa-Formação

Brasília - O projeto Bolsa-Formação do governo federal, que integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), foi regulamentado por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União.







A norma prevê que o ente federativo (Estados e Distrito Federal) que assinar os termos de adesão deve viabilizar o acesso ao projeto a todos os policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários e carcerários e peritos que demonstrarem interesse em participar dos cursos de qualificação disponíveis.







Uma das exigências previstas no decreto é que, para assinar o termo de adesão, Estados e o Distrito Federal devem pagar remuneração mensal de no mínimo R$ 1,3 mil aos membros das corporações. Para participar do projeto, o interessado deve ganhar até R$ 1,4 mil.







Ele também não pode ter sido responsabilizado nem condenado penalmente ou por prática de infração administrativa grave nos últimos cinco anos.







O decreto prevê, ainda, que os valores pagos pelo Bolsa-Formação variam de R$ 180 a R$ 400, de acordo com a patente ou função de cada profissional beneficiado. As inscrições para o projeto devem ser efetuadas apenas por ficha de inscrição no site do Pronasci.



adblock ativo