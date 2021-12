Decreto com nomeação de Fausto Ribeiro para presidência do BB é publicado

O novo presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, foi nomeado, nesta quinta-feira, 1, pelo presidente. Fausto é funcionário da estatal desde 1988, Ribeiro foi indicado para o lugar de André Brandão, que renunciou ao cargo no dia 18 de março.

Em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), foi formalizada a exoneração de André Brandão, cujo renúncia foi aceita pelo presidente da República. Na mesma edição, Ribeiro foi nomeado.

Na última segunda-feira, 29, por intermédio de um fato relevante, o banco público comunicou, que o Ministério da Economia enviou para o Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem) o processo de indicação do nome de Fausto Ribeiro, para presidir a instituição.

“O BB informa que o Corem reunir-se-á para avaliar a indicação à luz da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e do Estatuto Social do BB e demais disposições regulamentares, cabendo ao Presidente da República a nomeação do indicado, na forma do artigo 24, inciso I, do Estatuto Social”, afirmou o documento.

Fausto de Andrade Ribeiro tem 52 anos e é atual diretor da BB Consórcios. Tem especialização em finanças internacionais e pós-graduação pela George Washington University, e foi indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Também foram indicados pelo governo três novos membros para integrar o Conselho de Administração do banco: os ex-executivos do BB Aramis de Andrade e Walter Ribeiro, e a atual secretária-geral de Administração da, Iêda Cagni.

