Decisão do Conama que retirou proteção de manguezais e restingas volta a valer

O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), aceitou nesta sexta-feira, 2, um recurso da União e restabeleceu a validade das decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no qual tiraram a proteção de manguezais e restingas. As informações são do G1.

O Conama é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Logo, é responsável por estabelecer critérios para licenciamento ambiental, da mesma forma que normas para o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente.

As quatro resoluções foram revogadas na última segunda-feira, 28, durante a 135ª reunião do Conama – órgão presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A Justiça Federal do Rio suspendeu essas revogações na terça-feira, 29. A liminar (decisão provisória) da 23ª Vara Federal Criminal atendeu a pedido de ação popular. Com a nova decisão, desta sexta, a derrubada das resoluções volta a valer.

Duas resoluções restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. As regras eram válidas desde março de 2002.

Além disso, o Conama liberou a queima de lixo tóxico em fornos utilizados para a produção de cimento e derrubou uma outra resolução que determinava critérios de eficiência de consumo de água e energia para que projetos de irrigação fossem aprovados.

O desembargador, no despacho, cita que a União argumenta que a liminar anterior não foi "suficientemente fundamentada"; "defendeu que as decisões do Conama são colegiadas e representam a efetivação do princípio democrático e que, no caso sob exame, a revogação, que ocorreu com a presença do Ministério Público Federal"; que a pauta era "discutida desde 2014 com amparo em critérios técnicos destinados a disciplinar a regulamentação do novo Código Florestal".

A União argumenta, inclusive, que a liminar que suspendeu as decisões do Conama "representaria intervenção judicial indevida na esfera de competência do Poder Executivo" e que não há "qualquer ameaça de dano ao meio ambiente".

Confira as resoluções:

Resolução 303/2002

Tema: Proteção dos manguezais e faixas de restinga do litoral brasileiro

Previa: Protegia toda a extensão dos manguezais e faixas de restinga do litoral brasileiro, determinando tais como Áreas de Preservação Permanente (APP). Era complementada pela resolução 302/2002 e alterada pela resolução 341/2003.

O que foi alterado: A resolução foi revogada.

Impacto: "O único instrumento jurídico efetivo utilizado pelo MP-SP para proteção das restingas é a resolução 303/2002. Uma vez revogada essa resolução, nós perdemos a proteção da faixa dos 300 metros a partir da praia-mar, e isso significa um grande boom imobiliário de resorts, de empreendimentos em todo o Brasil que seriam beneficiados com esse desguarnecimento de um compartimento ambiental importantíssimo", relataCarlos Bocuhy, presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental).

Resolução 284/2001

Tema: Licenciamento ambiental para irrigação.

Previa: A resolução 284/2001 padronizava o licenciamento ambiental para empreendimentos de irrigação, determinando como a água deveria ser utilizada nas atividades agropecuária. A resolução como era antes da revogação, priorizava projetos com “equipamentos e métodos de irrigação mais eficientes, em relação ao menor consumo de água e de energia”.

O que foi alterado: A resolução foi revogada.

Resolução 264/1999

Tema: utilização de fornos para queima de resíduos.

Previa: Vetava a utilização de fornos rotativos de produção de cimento para queima de resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviços de saúde e agrotóxicos, entre outros.

O que foi alterado: Foi revogada e uma nova foi aprovada. Na sessão, os conselheiros do Conama analisaram o processo nº 02000.002783/2020-43, e com ele foi aprovada a queima de resíduos agrotóxicos e de lixo tóxico.

Impacto: O argumento usado na reunião para defender a resolução foi que a queima dessas substâncias vai diminuir a quantidade de resíduos sólidos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a queima de lixo tóxico seja realizada em ambientes controlados, visto que podem ocasionar danos à saúde da população.

