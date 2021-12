De férias, ministro Braga Netto tem mal súbito e é hospitalizado em Maceió

O ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, foi hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia, em Maceió (AL), após um mal súbito nesta quarta-feira, 24. Braga Netto se submeteu a exames específicos para identificar as causas do sintoma.

O ministro está de férias até esta sexta-feira, 26. De acordo com a assessoria, o ministro recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 25, passa bem e está retornando a Brasília.

NOTA À IMPRENSA

