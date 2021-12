De acesso fácil, armas usadas em massacre de Suzano são eficientes

As armas usadas pelos agentes da tragédia em Suzano são simples, fáceis de comprar e de usar; eficientes na tarefa de ferir e matar. O revólver calibre 38 é mercadoria de preço alto. Nas lojas vale acima de R$ 3,1 mil, fora as despesas e as taxas legalização.

No mercado paralelo a cotação é variável - começa em R$ 300 para a diária do aluguel, prática comum entre marginais. Mais impressionante é que tenham recorrido ao "jet loader", o municiador rápido encontrado com Luiz Henrique e G.T.M..

Funciona assim: os projéteis são inseridos em um tubo compacto que, depois, é aplicado manualmente sobre o tambor onde são colocadas as ‘balas’ do revólver - acionada por uma mola, a transferência, após os disparos de toda carga, é feita em segundos. No arsenal da dupla de assassinos havia também um arco comum, flechas e uma besta, a versão moderna de uma arma muito antiga - os primeiros modelos surgiram na China e na Europa mediterrânea há 2,5 mil anos. Violenta, precisa e mortal, a balestra, o outro nome da mesma arma, é o ramo mais distante na árvore genealógica dos fuzis. Os tipos mais recentes são usados por esquadrões das forças especiais de exércitos de todo o mundo.

No Brasil, a Infantaria de Selva e possivelmente também times de paraquedistas e de mergulhadores de combate adotam o equipamento para cumprir missões determinadas - em emboscadas, na neutralização de atiradores ("snipers") de precisão ou quando o silêncio é essencial.

A besta dispara setas metálicas sem ruído. Embora haja variantes de grande porte, com culatras e muitos acessórios óticos, o arranjo mais comum é o menor, descomplicado, com empunhadura semelhante a de uma pistola. O dardo é assentado sobre um trilho e lançado pela corda sintética retesada de um arco, acionado por um gatilho. O alcance passa de 20 metros com pouco mais de 23 kg de força.

Ao menos duas variações militares podem produzir o impacto de um tiro de 9mm. A princípio a balestra pode ser comprada sem restrições - é vendida quase como se fosse um equipamento de lazer - o custo vai de R$ 200 a até cerca de R$ 8 mil.

adblock ativo