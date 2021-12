Datafolha registra maior rejeição a protestos desde junho

O percentual de aprovação dos brasileiros em relação aos protestos iniciados em junho de 2013 atingiu seu nível mais baixo, segundo dados divulgados pela pesquisa Datafolha, que foi realizada nos dias 19 e 20 deste mês.

O levantamento aponta que, atualmente, 52% dos entrevistados apoiam as manifestações. Apesar de ainda ser maioria, este índice chegou a 81% no mês de junho, quando cerca de 1 milhão de pessoas iniciaram os protestos em 25 capitais brasileiras.

Já o percentual de pessoas que disseram ser contra o movimento aumentou de 15% para 42% no mesmo período.

Em relação às manifestações programadas para o período da Copa do Mundo, 32% dos entrevistados são a favor e 63% contra.

O maior apoio aos protestos, de acordo com a pesquisa, aconteceu na região Sul, com 60% de aprovação. A região Nordeste, por sua vez, foi a que registrou o menor índice, com apenas 46%.

Em relação à escolaridade, o movimento recebeu apoio de 72% dos entrevistados com curso superior e de 37% daqueles que possuem ensino fundamental completo.

A pesquisa foi realizada pouco tempo após a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, atingido por um rojão durante um protesto no Rio de Janeiro, ocorrido no dia 10 de fevereiro.

