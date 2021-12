Datafolha: 56% consideram que Bolsonaro não pode liderar o Brasil

Cresceu para 56% o número de brasileiros que consideram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incapaz de liderar o país. Os dados da DataFolha foram divulgados no pior momento da pandemia da Covid-19 no país.

A pesquisa foi realizada em 15 e 16 de março, na qual foram ouvidas 2.023 pessoas por telefone em todo o país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

Em 21 e 22 de janeiro, 50% dos entrevistados responderam que o chefe do Executivo é incapaz de governar o país. O número dos que consideram Bolsonaro capaz de liderar foi de 46% para 42%, oscilação negativa no limite da margem de erro, de lá para cá. Não souberam responder 3%, ante 4% no começo do ano.

Já quanto à pandemia, os entrevistados avaliaram Bolsonaro de forma negativa. Seu manejo em frente à Covid-19 é visto como ruim ou péssimo por 54%; outros 43% o culpam pelo estágio atual da crise sanitária.

Quando a pandemia começou, em março do ano passado, Bolsonaro era mais bem visto pelo povo brasileiro. Em abril de 2020, 52% o consideravam capaz de liderar o país, ante 42% que o julgavam incapaz. A curva foi invertida nos levantamentos seguintes, mas manteve-se estável até a subida registrada agora.

Entre os que consideram o presidente mais incapaz estão os mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos (62%), assim como quem tem curso superior (também 62%).

Já os moradores do Nordeste, região que retomou sua tradição de oposição mais incisiva a Bolsonaro desde a virada do ano, somam 63% dos críticos.

Acreditam mais que o presidente tem condições de liderança grupos usualmente mais bolsonaristas: moradores do Sul (51% acham que ele é capaz) e do Norte e Centro-Oeste (49%), além de evangélicos (52%) — um nicho influente, que abarca 24% da amostra do Datafolha.

