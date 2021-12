Daniela e Malu postam vídeo em apoio às vitimas de massacre

A cantora Daniela Mercury e a esposa dela, Malu Verçosa, usaram as redes sociais para postar dois vídeos em homenagem às vítimas do massacre que ocorreu neste domingo, 12, na boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos.

No ataque, 50 pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas. Omar Mateen resistiu a prisão e trocou tiros com a polícia. Ele morreu no local. Após a bárbare, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.

Em mensagem divulgada na emissora de rádio "Al Bayan, o grupo afirmou que "o irmão Omar Mateen, um soldado do califado, realizou uma incursão de segurança com a qual conseguiu irromper no clube noturno de homossexuais de Orlando, onde matou e feriu mais de cem antes de ser assassinado", disse o EI.

Comovidas, Daniela e Malu deixaram mensagens de apoio às famílias das vítimas. "Estamos indignadas e chocadas, extremamente tristes. Queremos nos solidarizar e dizer que estamos rezando pelas famílias das vítimas nesse massacre absurdo e inaceitável da comunidade LGBT em Orlando", falou Daniela.

Ainda em seu perfil no Instagram, Malu, acompanhada por Daniela, pediu o respeito a diversidade sexual e de gênero.

