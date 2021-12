Dado Dolabella é solto após ser detido por não pagar pensão

O ator Dado Dolabella deixou na manhã desta sexta-feira, 18, a 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha), no Rio de Janeiro. Ele foi preso na tarde desta quinta, 17, por não pagar a pensão alimentícia do filho. O habeas corpus do ator foi concedido pelo desembargador Carlos Augusto Rodrigues Costa.

Ao jornal "Extra", o advogado do ator, André Fróes, disse que a prisão foi ilegal. "Não houve pagamento de fiança porque a prisão foi ilegal. O processo ocorre em segredo de Justiça e, por isso, não posso dar mais informações. O importante é que Dado já foi solto e já está bem", afirmou.

Dado foi preso por não pagar pensão alimentícia ao filho Eduardo Neves Dolabella, 7 anos. Ele devia à mãe da criança um valor perto de R$ 200 mil.

A ordem de prisão foi expedida pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família, regional da Barra da Tijuca.

Ainda na quinta, ele chegou a ser encaminhado para o sistema prisional de Bangu, na zona oeste, segundo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular da 11ªDP (Rocinha).

