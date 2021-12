Cultura lança programa que levará 500 jovens ao exterior

O Ministério da Cultura lançou hoje (31) dois editais para cursos e eventos no exterior, com o objetivo de levar 500 jovens agentes culturais para estudar e participar, em outros países, de eventos das mais diversas áreas e cursos. As atividades serão desenvolvidas entre novembro deste ano e março de 2015.

Os editais abrangem áreas como música, artes cênicas, rádio, televisão e artesanato. Para ser selecionado, o jovem precisa ter alguma experiência na área em que está interessado.

As instituições de ensino que receberão os jovens brasileiros foram mapeadas pelo ministério e visitadas pela ministra da Cultura, Marta Suplicy.

O critério para aceitação do jovem vai depender das próprias universidades estrangeiras, que receberão uma carta do estudante interessado, com auxílio do Ministério da Cultura. Depois disso, o jovem receberá convite da instituição, mas ainda terá que ser aprovado por uma banca composta por representantes do Ministério da Educação, da Diretoria de Relações Internacionais e da Fundação Nacional das Artes (Funarte), entre outras instituições.

Segundo Marta Suplicy, após retornar ao país, os jovens selecionados terão de participar de cursos, oficinas e apresentações artísticas sobre o que incorporou no exterior para multiplicar o conhecimento que obteve nos intercâmbios. Há um contrato em que ele [o jovem] vai ter que fazer essa prestação depois que voltar, informou a ministra.

"Quando têm essa experiência, as pessoas voltam com tanta vontade de mostrar o que aprenderam e fizeram. Não teremos, portanto, problema nenhum em direcionar isso", afirmou.

Os interessados em participar da iniciativa já podem se inscrever no site do Ministério da Cultura. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail intercambio.sec@cultura.gov.br.

O ministério espera a adesão de mais instituições dos cinco continentes ao programa até 2016. Segundo o ministério, a partir do ano que vem, o programa incluirá também estudantes brasileiros que façam cursos de graduação e pós-graduação no exterior nas áreas culturais.

