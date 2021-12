CRM abrirá sindicância sobre médico que xingou farmacêutico no Maranhão

"Imbecil e analfabeto." Foi assim que um farmacêutico maranhense foi ofendido ao devolver uma receita após não ter entendido a letra do médico otorrino João Bentivi. Os xingamentos foram escritos juntamente com o nome do remédio. O caso ganhou repercussão, e o Conselho Regional de Medicina do Maranhão (CRM-MA) vai abrir uma sindicância pra decidir se abre um processo ético contra Bentivi.

O CRM concordou com a atitude do farmacêutico de pedir uma nova receita.

O médico não gostou de ter de reescrever uma receita dada a um de seus pacientes que não foi entendida por um farmacêutico por causa da caligrafia. A nova receita seguiu com a prescrição e com um bilhete para o farmacêutico, que foi chamado de "imbecil" e "analfabeto".

"Na realidade, eu estou até um pouco arrependido, porque na hora que eu fiz aquele bilhete, eu me igualei a ele", disse Bentivi.

O Conselho Regional de Farmácia do Maranhão (CRF-MA) quer que o médico se retrate. Para a presidente do conselho do Estado, Maria José Luna, o farmacêutico atendeu a uma resolução da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"O mínimo que o Conselho de Farmácia pede aos médicos é que respeitem também o farmacêutico. O farmacêutico está aí para atender a uma resolução da Anvisa. Se ele prescreveu de forma incorreta, corrija", declarou.

