Criminosos tentam roubar caminhão com figurinos de Katy Perry no Rio

O caminhão que transportava os figurinos da cantora Katy Perry após o show no Rio de Janeiro foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 19, quando trafegava pela Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio, os bandidos agrediram o motorista do caminhão mas desistiram do roubo quando checaram o que era a carga. A vítima deve registrar a ocorrência nesta terça, 20, na 21ª Delegacia de Polícia.

Katy Perry se apresentou na noite de domingo, 18, na Praça da Apoteose. Durante o show, a cantora prestou uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros na última quarta-feira, 14.

Cantora homenageou Marielle Franco durante o show (Foto: Reprodução | Twitter)

adblock ativo