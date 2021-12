Um ladrão tentou assaltar uma mulher na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão, achando que seria fácil. Mas ele se deu mal. Isso porque a vítima era uma lutadora de MMA faixa azul de jiu-jitsu e imobilizou o criminoso. No chão, ele acabou implorando para ser preso. A situação inusitada aconteceu na noite desta terça-feira, 1º.

A lutadora Monique Bastos estava indo para a academia quando foi abordada por dois assaltantes em uma moto, que deram voz de assalto. Pensando ser uma brincadeira de amigos, Monique acabou dando o celular.

Logo depois percebeu que se tratava de fato de um assalto. Prontamente, ela puxou um dos bandidos da moto e aplicou um golpe com as pernas conhecido como "triângulo", fazendo o bandido cair no chão e gritar por socorro.

"Socorro, Jesus! Foi a primeira vez que eu fiz isso, senhor. Foi a primeira vez que eu fiz isso", gritava o jovem.

Com medo de que o assaltante sofresse um linchamento, por parte de moradores da região, Monique o mobilizou por 15 minutos até que a equipe da Polícia Militar chegasse no local.

O jovem identificado como Wesley Sousa de Araújo, 18 anos, foi autuado e preso em flagrante pela 9ª Delegacia Regional de Açailândia.

Da Redação Criminoso tenta assaltar lutadora de MMA e é imobilizado

adblock ativo