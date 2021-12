Crianças morrem carbonizadas em casa e mãe pode responder por abandono

Três crianças morreram queimadas dentro de uma casa, na noite deste sábado, 19, na rua Cumaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, capital do Acre. As vítimas, Caio Evangelista Monteiro, 2 anos; Diogo Evangelista Monteiro, 4, e a bebê Vitoria Sofia, de 8 meses, estavam sozinhas no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, mesmo chegando ao local 4 minutos depois do acionamento, não foi possível resgatar as crianças. Segundo relatos de vizinhos, a mãe das vítimas, Jociane Evangelista Monteiro, estava em um bar e havia trancado os filhos, o que impossibilitou o resgate.

Ainda sem o parecer técnico, a suspeita inicial é que o fogo tenha iniciado após um curto circuito em um ventilador do imóvel de madeira com cerca de 12 metros quadrados. Jociane foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes e poderá responder por abandono de incapaz.

adblock ativo