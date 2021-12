Crianças entre 8 e 10 anos comem veneno de rato em escola

Pelo menos 15 crianças entre 8 e 10 anos foram levadas nesta segunda-feira, 25, para um hospital após ingerir veneno de rato, conhecido como "chumbinho", em uma escola municipal de Avaré, sudoeste paulista.

A substância - proibida no Brasil - foi levada por uma das crianças, que teria pensado se tratar de comida de peixe. Uma professora descobriu o acidente ao ver um aluno com o produto na mão.

As crianças passaram por lavagem estomacal e foram tratadas com soro e solução de carvão ativado. Em seguida, foram liberadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

