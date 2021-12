Crianças de 3 e 5 anos salvam idoso de afogamento em piscina

A ação de dois heróis mirins ajudou a mudar o destino de um idoso de 65 anos no município de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

Ao se refrescar em uma piscina do prédio em que é síndico na última terça-feira, 28, Armindo Gargioni teve um mal súbito e, após ficar submerso por alguns minutos, foi salvo pelos irmãos Daniel e João Pedro Michelin, de 3 e 5 anos.

Os dois estavam sozinhos no local e aguardavam a mãe buscar uma toalha, quando perceberam que Armindo estava há muito tempo dentro da água. Os dois pularam rapidamente na piscina e puxaram o homem de volta à superfície. João Pedro levantou a cabeça e Daniel puxou Armindo pelos pés.

Armindo passou cinco dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Saúde de Caxias do Sul e, no último sábado, 1º, foi transferido para o quarto.

No dia seguinte, recebeu a visita dos irmãos, usavam fantasias dos super-heróis Superman e Batman. "Fiquei feliz por terem me salvado", afirmou Armindo na ocasião.

