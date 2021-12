Crianças até 5 anos deverão ser vacinadas contra gripe

O Ministério da Saúde ampliou para cinco anos a faixa etária de crianças que deverão ser vacinadas contra o vírus da gripe. Até o ano passado, apenas as crianças de seis meses até dois anos eram imunizadas na campanha nacional. Neste ano, a idade inicial foi mantida, mas a idade máxima foi ampliada para evitar complicações e mortes por gripe nessa faixa etária.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 2, pelo ministro da Saúde Arthur Chioro, durante lançamento da campanha nacional de vacinação, que será realizada no período de 22 de abril a 9 de maio. A meta da pasta é imunizar 49,6 milhões de pessoas em todo o País, o equivalente a 80% do público-alvo. Além das crianças, deverão se vacinar idosos a partir dos 60 anos, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, pacientes com doenças crônicas, indígenas, trabalhadores de saúde, detentos e funcionários do sistema prisional.

adblock ativo