Criança sai andando após ser atropelada por carro em Goiás

Um atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de um comércio em Anápolis, Goiás, nesta terça-feira, 21. Nas imagens, um carro, modelo VW Gol, passa por cima da cabeça de um garoto de 5 anos e derruba a avó do garoto, de 56 anos.

Após o episódio, a criança levanta, sai andando, e, naturalmente, ajuda a avó. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

De acordo com o hospital, as vítimas passaram por duas séries de exames e tiveram apenas escoriações leves. A criança recebeu alta no mesmo dia, mas a avó foi liberada somente na manhã desta quarta-feira, 22.

Conforme mostrado pelas câmeras de segurança, o acidente foi provocado por uma colisão entre um Honda Fit e um Celta, que em seguida colide com o VW Gol, estacionado ao lado da calçada. O impacto da batida fez com que o carro atingisse a mulher e o neto.

