Criança prende cabeça em panela de pressão em Sergipe

Uma criança de três anos teve um dia do famoso personagem de Ziraldo, "Menino Maluquinho", ao colocar uma panela de pressão na cabeça. O problema é que o objeto ficou preso e nem a mãe do garoto conseguia tirar. O fato aconteceu nesta terça, 23, no estado de Sergipe.

Como não conseguia ajudar o filho, Wanderson Rodrigues de Almeida, a mãe identificada apenas pelo prenome Silvânia chamou o Corpo de Bombeiros, que também encontrou dificuldade em remover a panela, já que a criança estava agitada. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada para sedar o menino, mas bombeiros e médicos decidiram levá-lo para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde conseguiram acalmar o garoto.

"A equipe teve todo um trabalho de persuasão e brincadeiras com a criança, o convencendo que estava usando um capacete (a panela) e que o "robô" (desencarcerador) dos bombeiros iria salvá-lo", de acordo com relato do procedimento realizado no site do Corpo de Bombeiros de Sergipe.

O desencarcerador é uma ferramenta utilizada para retirar vítimas presas em ferragens ou qualquer outro ambiente. O equipamento, uma espécie de tesoura, corta o objeto preso por meio de bombeamento hidráulico e por um motor, que abre espaço para retirar a vítima.

Após o socorro, Wanderson voltou para casa com fama de "Menino Maluquinho".

