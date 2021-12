Criança morre após ser atacada por pit bull em Santos

A pequena Yasmin Teixeira de Costa, de apenas um ano e nove meses, morreu após ser atacada por um cachorro da raça pit bull quando estava brincando no quintal de casa, em Santos, no litoral de São Paulo, no fim da manhã desta terça-feira, 30.

No momento do ataque, apenas a mãe da menina estava em casa. Os vizinhos que ouviram o barulho do ataque foram para o local e conseguiram desvencilhar a criança do animal. A vítima foi socorrida para Pronto Socorro da Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

Assustado após o ataque, o pit bull fugiu pelo portão, mas foi encontrado algum tempo depois por uma equipe da Polícia Militar. O cão foi encaminhado para uma clínica veterinária.

Yasmin e os pais tinham mudado para o local há apenas dois meses, porque o pai, que é policial militar, precisava fazer um curso na cidade. Eles alugaram a parte dos fundo do sobrado de um amigo da família, que também é policial e dono do cachorro.

Os pais da vítima ficaram em estado de choque e precisaram ser sedados.

