Criança colhe batata-doce gigante de 7 kg em Goiás

Após um projeto escolar de educação ambiental, para fazer os estudantes entrarem em contato com a terra e com os alimentos, uma criança do município de Luziânia, em Goiás, colheu uma batata-doce de 7 kg.

O jovem Artur Tiecher, de 9 anos, plantou uma muda da batata doce no quintal da casa onde mora e, depois de um tempo, surpreendeu-se com o tamanho das raízes que ele tinha plantado.

Em entrevista a um jornal local, a criança contou que precisou da ajuda de dois adultos para retirar a raiz da terra. "Todo dia eu ficava olhando o meu pé de batata. Eu vi a batata saindo pela terra, aí eu falei para a minha mãe e para a funcionária lá de casa vir aqui comigo tirar a batata", relatou

Depois de colher o vegetal, o jovem levou a batata para a escola, para mostrar o resultado aos seus colegas. "Muito grande e ela também deve estar muito gostosa", disse a estudante Lise Novaes.

Para os amantes de comidas fitness, que pensam em um destino mais light para o legume gigante, a mãe de Artur já declarou: "Vou fazer um pudim, que é muito gostoso e dividir com a família, porque é muita batata", brincou.

