Criança cai de brinquedo no Beto Carrero World e sofre traumatismo craniano

Uma criança de 6 anos sofreu traumatismo craniano, após cair de um brinquedo do Beto Carrero World em Penha, no Litoral Norte catarinense, no último sábado, 19. Segundo a administração do local, o menino caiu de uma estátua de um gorila, local em que os visitantes costumam tirar fotos. Ele foi levado ao pronto-socorro e depois encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia.

Conforme informações do Diário do Nordeste, apesar de ter sido levado para unidade hospitalar em estado considerado grave, o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, informou, nesta segunda-feira, 21, que a situação da criança era estável. Contudo, ele seguia internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com ajuda de aparelhos. A informação do traumatismo craniano foi feita por familiares.

No momento do acidente, por volta das 16h, estava chovendo no local. A família é de Curitiba, Paraná, e estava no parque de diversões comemorando o aniversário da criança. Por meio de nota, o parque afirmou que atendeu o menino após a queda e que está prestando apoio para a família.

