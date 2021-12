Cresce para 5,1% o número de estabelecimentos de saúde particulares no Brasil

O mercado brasileiro de saúde tem crescido ao longo do tempo. Segundo dados da Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos dos Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (FEHOESP), em dezembro de 2017 o número de estabelecimentos particulares cresceu 5,1%, as clínicas cresceram em 8,1% e os consultórios médicos em 4,1%.

Para contribuir com o segmento, o médico Marcus Carvalho criou a plataforma "Sucesso Médico". O software fornece conteúdos gratuitos para profissionais de saúde, como gestão, finanças e marketing. O programa tem se intensificado no estado, onde há 7.327 médicos baianos cadastrados. O conteúdo é disponibilizado através do site, onde há possibilidade de cadastro.

adblock ativo