Creche de Janaúba reabre em 80 dias e terá nome da professora

A prefeitura de Janaúba, cidade da tragédia na creche Gente Inocente, promete reinaugurar em até 80 dias a unidade de ensino, que deve ganhar o nome da professora Heley de Abreu, morta no incêndio. O prefeito Carlos Isaildon Mendes (PSDB) afirmou que um grupo de empresários da região vai assumir a reforma.

A professora, que lutou contra o vigilante Damião Soares dos Santos, responsável pelo incêndio, e evitou a morte de mais crianças, também foi homenageada neste domingo, 8, com a Ordem Nacional do Mérito, concedida pelo presidente Michel Temer.

No sábado, o prefeito esteve reunido com representantes da Polícia Civil, secretários do município, engenheiros e arquitetos de Janaúba e de Montes Claros, principal cidade da região norte de Minas, para discutir o destino da creche.

Domingo, mais duas crianças vítimas do ataque saíram do hospital. Ludmila Cristine, de 6 anos, e Arthur Gabriel Soares Souza, de 4 anos, receberam alta médica. Outras 24 pessoas continuam internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Ludmila e Arthur Gabriel estavam internados porque haviam inalado fumaça. A menina foi entubada.

No sábado, outras 18 crianças também receberam alta médica. Elas foram intoxicadas por inalar a fumaça no incêndio. Outras 24 pessoas continuam internadas, sendo 20 crianças com idades entre 2 e 5 anos. Treze vítimas do incêndio têm o quadro de saúde considerado gravíssimo.

adblock ativo