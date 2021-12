CPI da Pandemia já tem assinaturas para ser aprovada

A CPI da Pandemia, idealizada no Senado para investigar os atos do presidente da República e do Ministério da Saúde, já conta com 32 assinaturas, mais do que o necessário por regimento para ser aprovada pela Mesa Diretora da Casa.

A decisão agora está com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco.

A morte de Major Olímpio – o terceiro parlamentar do Senado vítima do Covid-19 – causou mais comoção entre os pares e a comissão ganhou força entre gabinetes. A lista antiga contava com a assinatura de Olímpio.

A despeito da sua saída do Ministério, caso a CPI seja oficializada, o general Eduardo Pazuello será convidado a depor.

Os maiores entusiastas da CPI são os senadores Randolfe (REDE-AP), Humberto Costa (PT-PE), Cid Gomes (PDT-CE). Mas há aliados do Palácio dispostos a avalizar.

