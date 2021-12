Correios lançam selo para festejar Dia da Consciência Negra

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) lança nesta terça-feira, 20, uma edição especial de selos com a imagem do Parque Memorial dos Palmares, considerado a maior referência africana das Américas. O lançamento será às 14h, no município de União dos Palmares, em Alagoas, e faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra.

Com a emissão do selo, a ECT procurou destacar a importância cultural e histórica do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, um dos símbolos da resistência negra no Brasil. O parque temático é o único a retratar a cultura negra do país.

A imagem panorâmica do parque, localizado na Serra da Barriga (AL), é do pintor e escultor Luciomar Sebastião de Jesus. Ele disse que procurou mostrar o local com o máximo de detalhes.

"O espaço de reprodução era pequeno, por isso, em minhas pesquisas, selecionei as imagens que quis enfatizar e adicionei o patrimônio imaterial, como a questão da religiosidade, representado pelas mulheres. Acho importante tentar incorporar também uma certa humanidade nas obras".

Luciomar contou à Agência Brasil que ficou surpreso e orgulhoso ao receber a notícia de que sua imagem havia sido escolhida para a ilustrar o selo. "Sou negro e tenho orgulho de minha origem. Quando a proposta foi aceita, fiquei muito feliz, pois era uma forma de homenagear minha cultura. Mas sei que sou apenas um coadjuvante nesse processo".

A pintura com fundo azul ilustra a Muxima de Palmares (Coração de Palmares) em homenagem aos comandantes em chefe do conselho deliberativo do quilombo; a Onjo Cruzambê (Casa do Campo Santo), espaço de apoio à prática das religiões africanas; uma oca indígena que representa a cultura dos primeiros moradores da serra e duas figuras femininas, para lembrar as práticas religiosas do espaço sagrado.

Com tiragem de 300 mil exemplares, os selos terão valor de R$ 1,20 cada. Três mil cartões com a ilustração também serão emitidos. As peças podem ser compradas até 31 de dezembro de 2015 na loja virtual dos Correios, na Central de Vendas a Distância e nas agências dos correios.

O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003 e a data de 20 de novembro foi fixada para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo, que representa a luta dos negros contra a escravidão na época da colonização do país.

