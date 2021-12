Correios lançam dois selos para a Copa das Confederações

Os Correios lançaram nesta quinta-feira, 6, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, dois selos comemorativos para Copa das Confederações. Cada selo tem tiragem de 150 mil unidades e custa R$ 2,75.

Um dos selos mostra a taça do torneio, e o outro, o emblema oficial do torneio. A arte dos selos foi feita por Jamile Costa Sallum. Eles podem ser comprados na loja virtual dos Correios ou nas agências.

Participaram do lançamento o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira; o diretor de marketing da FIFA, Thierry Weil; o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes; e o CEO do Comitê Organizador Local da Copa, Ricardo Trade.

