Correios lança selo em homenagem ao Papa Francisco

Os Correios colocam em circulação, nesta terça-feira, 23, o selo em homenagem à visita do Papa Francisco ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude 2013 (JMJ), no Rio de Janeiro. O lançamento será na praia de Copacabana após a missa de abertura, que será celebrada às 19h30 pelo arcebispo da ciadde, Dom Orani João Tempesta.

O selo traz, em primeiro plano, a imagem do Papa no gesto de emissão de benção. Ao fundo, a representação da vista da Baía de Guanabara e, à esquerda, o monumento do Cristo Redentor, símbolo escolhido para a 28ª Edição da Jornada Mundial da Juventude.

As cores verde, azul e amarela, usadas para compor a marca do evento, estão presentes na natureza da cidade e na bandeira brasileira. Acima da bandeira, a logomarca oficial da JMJ Rio2013. A arte do selo é de Fernando Lopes, que utilizou a técnica de aquarela sobre papel na confecção da ilustração.

Serão emitidos 1,2 milhão de selos, comercializados a R$ 1,80 cada. As peças poderão ser adquiridas pela loja virtual (www.correios.com.br/correiosonline) ou nas agências dos Correios.

adblock ativo