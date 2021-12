Correios lança campanha de cartas para Papai Noel

A Campanha Papai Noel dos Correios 2017 será lançada nesta sexta, 10, às 15h, na Agência Pituba, em Salvador. Pela manhã, terá uma cerimônia em São Paulo, quando será divulgado o tradicional selo de Natal.

Nos últimos três anos, foram recebidas mais de 2,5 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. O objetivo principal da ação é atender os pedidos das crianças que escrevem ao bom velhinho.

Estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social já podem escrever as suas cartinhas e entregar ao carteiro ou deixar em qualquer agência, sem custos e sem a necessidade de selar o envelope.

Como funciona

As cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas na casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados pela empresa.

Os presentes são recebidos nos pontos divulgados pelos Correios para que posteriormente a entrega seja feita. Não é permitida a entrega direta do presente. Por isso, o endereço da criança não é informado ao padrinho.

Todas as informações sobre o Papai Noel dos Correios 2017 podem ser obtidas no site da campanha.

adblock ativo