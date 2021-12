Correios inscrevem em concurso de redação de cartas

Os Correios abriram inscrições nesta segunda-feira, 2, para o 44° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado em todo o Brasil com o objetivo de desenvolver a habilidade de composição dos jovens, contribuir para o estreitamento das relações de amizade internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita.

O tema para este ano é "Escreva uma carta para descrever o mundo onde gostaria de crescer" e poderão participar estudantes de até 15 anos de idade da rede pública e privada de ensino. As inscrições vão até o dia 17 de março.

As redações devem ser redigidas de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul e escritas em língua portuguesa, contendo no máximo 800 palavras em formato de carta. Para participar, o estudante deverá passar por uma seleção em sua escola, na qual será escolhida a carta que irá representá-la. Cada escola pode inscrever no máximo duas redações.

Serão realizadas duas fases, uma estadual e outra nacional. Na estadual, serão premiadas as três melhores redações de cada diretoria regional dos Correios. O primeiro colocado ganhará um tablet, o segundo receberá um smartphone e o terceiro, uma câmera digital. Já na fase nacional, o vencedor ganhará uma TV e um troféu, e sua redação representará o Brasil na etapa internacional, a ser realizada pela União Postal Universal. As escolas também recebem prêmios, como computadores e impressoras.

O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) — entidade que congrega os operadores postais de 192 países — e, em 2014, o concurso teve a participação de 3.674 estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Fernanda de Souza Valente, do Amapá, foi a vencedora nacional em 2014. Na fase internacional do concurso, o Brasil é o 2° melhor país em número de vitórias, com três medalhas de ouro, atrás apenas da China, com cinco.

Confira aqui o regulamento completo do concurso.

adblock ativo